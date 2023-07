Nach einem erneuten Angriff auf seine Lebensgefährtin soll ein Mann in Frankfurt am Rettungswagen randaliert haben, in dem die Frau gerade behandelt wurde. Der 29-Jährige sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann soll zunächst am Samstagabend die 26-Jährige in einem Hotelzimmer geschlagen, getreten und mit einem Messer am Oberschenkel verletzt haben. Am Sonntagnachmittag habe er sie auf einer Straße im Stadtteil Rödelheim erneut mit Schlägen und Tritten angegriffen. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte. Als die Frau behandelt wurde, habe der Mann von außen gegen die Tür des Rettungswagen geschlagen und randaliert.

Polizisten stoppten den Mann, der keinen festen Wohnsitz hat. In einem Rucksack in der Nähe entdeckten sie die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer. Der 29-Jährige wurde in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums gebracht.

