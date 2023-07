Wer seinen Garten für trockenere Sommer mit mehr Hitzetagen wappnen will, sollte nach Einschätzung des Naturschutzbund Nabu Möglichkeiten schaffen, Regen zu sammeln und zu halten. Neben der Anschaffung einer Regentonne sei auch sinnvoll, für eine bodendeckende Bepflanzung zu sorgen, sagte der Sprecher des Nabu Hessen, Berthold Langenhorst, der Deutschen Presse-Agentur. Hierfür kämen beispielsweise Büsche und kleine Bäume in Betracht, aber auch Bereiche, in denen eine Wiese auch höher wachsen könne.