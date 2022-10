Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) will am Donnerstag (11.30 Uhr) in Wiesbaden über die Schwerpunkte ihres Ressorts im Doppelhaushalt 2023 und 2024 informieren. Der Entwurf der Landesregierung sieht unter anderem Ausgaben von 1,8 Milliarden Euro für den Klimaschutz vor. Hinz will erläutern, was mit diesem Geld geplant ist.