Auf der Flucht vor der Polizei ist ein alkoholisierter Autofahrer in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen und hat diesen schwer verletzt. Der 45-Jährige war zunächst am Montagmorgen an einer Ampel offenbar am Steuer eingeschlafen, wie die Polizei mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer riefen deshalb die Polizei.