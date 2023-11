Nach dem Sturz seines Wagens in einen Nebenarm der Diemel in Nordhessen ist ein 46 Jahre alter Autofahrer trotz mehrstündiger Wiederbelebungsversuche tot. Der Mann sei am Samstagnachmittag gestorben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am Sonntag. Zuvor hatte das Internetportal "Tag24" berichtet. Der Autofahrer war vor dem Sturz ins Wasser mit seinem Wagen am Samstagmittag im Ortsteil Sielen der Gemeinde Trendelburg (Kreis Kassel) von der Straße abgekommen und hatte einen Zaun durchbrochen.