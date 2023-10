Ein Mensch ist in Frankfurt-Höchst von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Hintergründe des Unfalls seien noch unklar, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Koblenz am Montagmorgen. Ein Fremdverschulden sei demnach nicht auszuschließen. Die Ermittlungen übernahm daher die Frankfurter Polizei. Der Unfall passierte nach Angaben der Sprecherin am frühen Sonntagmorgen.