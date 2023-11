Zwei Polizisten sind während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls bei einem weiteren Unfall verletzt worden. Eine beteiligte Autofahrerin kam mit Verletzungen in eine Klinik. Die beiden Beamten hatten auf der B54 bei Taunusstein im Rheingau-Taunus-Kreis einen Glätteunfall aufgenommen, dabei sicherte der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht die Unfallstelle. Kurz nach Mitternacht am Sonntag näherten sich ihnen zwei Autos. Aus ungeklärter Ursache fuhr der hintere Wagen auf den vorderen auf und stieß dann mit dem Streifenwagen zusammen, in dem die beiden Polizisten saßen, wie die Polizei mitteilte.