Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall im Main-Taunus-Kreis tödlich verletzt worden. Die 64-Jährige sei am Donnerstagnachmittag in einer kleinen Gruppe in Sulzbach unterwegs gewesen, als sie einen Traktor überholen lassen wollten, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau und prallte mit dem Anhänger zusammen. Dabei zog sie sich massive Verletzungen im Oberkörper- und Kopfbereich zu. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb die Radfahrerin noch an der Unfallstelle.