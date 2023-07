Im Einsatz ist ein Rettungswagen in Frankfurt mit einem Motorrad zusammengeprallt. Bei dem Unfall auf einer Kreuzung am Samstag wurde der 22 Jahre alte Motorradfahrer schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Rettungswagen hatte demnach mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn eine rote Ampel überfahren, zeitgleich sei der Mann mit seinem Motorrad aus anderer Richtung auf die Kreuzung gefahren.