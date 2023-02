Ein 22 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in einer Betriebshalle in Kassel lebensgefährlich verletzt worden. Er stürzte am Montag aus etwa viereinhalb Metern Höhe von einem Gitterrost in die Tiefe, wie die Polizei in Kassel am Dienstag mitteilte. Der 22-Jährige sei vor dem Sturz mit Arbeiten an einer Zwischendecke beschäftigt gewesen und verlegte Gitterroste auf Stahlträgern. Nach einer Versorgung durch Notärzte wurde er in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, war zunächst unklar. Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik übernahm die Ermittlungen.