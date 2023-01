Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag auf einer Landstraße bei Flieden ums Leben gekommen. Der Jugendliche aus der Großgemeinde Kalbach sei ersten Ermittlungen zufolge ohne Fremdeinwirkung mit seiner Maschine zu Fall gekommen, teilte die Polizei in Fulda am Sonntag mit. Bei dem Unfall habe er tödliche Verletzungen erlitten. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Landstraße 3372 zwischen Flieden und den Fuldaischen Höfe war auch am Sonntag noch ganz gesperrt.