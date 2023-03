An der Frankfurter Hauptwache ist ein Mann von einer S-Bahn überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Der 72-Jährige war am Donnerstagabend ins Gleisbett gefallen, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte. Dort wurde er von einem einfahrenden Zug erfasst. Nach der Auswertung der Überwachungsvideos gehe man von einem Unfall aus.