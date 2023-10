Bei einem Unfall auf der L3135 zwischen Aua und Mühlbach ist ein 39 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiinformationen lag der Mann am Sonntag aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn. Ein 24 Jahre alter Mann habe die Landstraße mit seinem Auto befahren und trotz Ausweichmanöver den auf der Straße liegenden Mann erfasst. Dabei wurde dieser bis zum Stillstand des Fahrzeugs mitgeschleift. Anschließend wurde er schwer verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.