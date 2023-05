Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto aus Hessen ist in Niedersachsen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge geriet der Wagen mit einer Familie aus dem Landkreis Groß-Gerau an Christi Himmelfahrt in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Motorrad zusammen, wie die Polizei mitteilte.