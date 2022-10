Bei einem Unfall auf der Autobahn 67 nahe Pfungstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind am späten Montagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer wollte zunächst einen Lkw überholen, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Mit zu hoher Geschwindigkeit näherte sich ihm ein 36-Jähriger mit seinem Wagen und fuhr ihm ungebremst ins Heck. Bei dem Zusammenstoß wurden der 30-Jährige sowie seine 27-jährige Beifahrerin schwer verletzt und später in Krankenhäuser gebracht. Auch der zweite Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, laut Polizei war er alkoholisiert. Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro.