Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 3 in Cölbe (Kreis Marburg-Biedenkopf) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 48-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dadurch stieß sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.