Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B260 in Schlangenbad (Rheingau-Taunus-Kreis) ist eine 78-jährige Frau ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Ein 81-jähriger Fahrer sei am Sonntagnachmittag nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit dem Auto eines 46-jährigen Mannes aus Mainz zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Das Auto des 81-Jährigen sei nach dem Unfall in Flammen aufgegangen.