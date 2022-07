Ein fünf Jahre altes Kind ist in Gießen aus einem Fenster im fünften Stock eines Wohnhauses gestürzt. Dabei habe der Junge sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Nach dem Sturz am Sonntagabend wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Mutter stand unter Schock. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Umständen.