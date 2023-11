Eine Kuh ist auf der Autobahn 7 in Nordhessen von einem Auto angefahren worden und anschließend über die Fahrbahn gelaufen. Das Tier sorgte am Mittwoch bei Homberg (Efze) für eine zwischenzeitliche Sperrung der A7 in beide Richtungen, wie die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld am Donnerstag mitteilte.