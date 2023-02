Auf der Autobahn 7 hat in der Nacht zum Samstag ein Lastwagen Teile seiner Ladung verloren. Die Polizei sperrte zwischen Bad Hersfeld und Homberg zwei der drei Spuren in Richtung Norden. Weil nur wenig Verkehr herrschte, kam es zu keinen nennenswerten Staus, wie die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld am Samstag mitteilte.