Ein Lastwagen ist am Montagabend auf der Autobahn 45 im Lahn-Dill-Kreis von der Fahrbahn abgekommen und hat damit für eine stundenlange Sperrung gesorgt. Etliche Liter Dieselkraftstoff seien ausgelaufen, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Warum der 54 Jahre alte Fahrer mit seinem Wagen zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Wetzlar-Ost in Richtung Süden von der Fahrbahn abkam, blieb zunächst unklar. Der Mann wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.