Ein Lkw mit Kran ist im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis an einer Brücke hängengeblieben. Bei dem Unfall am späten Montagnachmittag in Taunusstein sei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Demnach fuhr der 35-jährige Fahrer einen speziellen Lkw mit Kran-Aufbau, welcher nicht richtig eingefahren war. Der Aufbau sei an den der Unterführung der Aartalbahn hängengeblieben und anschließend abgerissen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.