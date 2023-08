Ein Lastwagen ist am Rüsselsheimer Dreieck von der Fahrbahn abgekommen und hat wegen aufwendiger Bergungsarbeiten für eine Sperrung gesorgt. Der 76 Jahre alte Fahrer des Lkw war am Freitag auf der Überleitung von der Autobahn 60 aus Mainz in Richtung der A67 Richtung Frankfurt mit seinem 40-Tonnen-Gefährt auf Betonelemente geraten, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte.