In Darmstadt ist ein Mann bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 50-Jährige am späten Samstagnachmittag nach dem Heimspiel des SV Darmstadt 98 an der Haltestelle "Merck-Stadion". Als eine Straßenbahn einfuhr, verlor er demnach das Gleichgewicht und stürzte zwischen Trieb- und Beiwagen. Er sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es. Die Gleise waren laut Mitteilung bis zum Abend voll gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.