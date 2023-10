Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Sturz nahe Trendelburg (Landkreis Kassel) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sei er am Dienstag beim Einscheren nach dem Überholen zu Fall gekommen, teilte die Polizei in Kassel mit. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger soll die genaue Unfallursache ermitteln.

Bei einem weiteren Motorradunfall bei Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) verletzte sich am Montag ein 52-Jähriger. In einer langgezogenen Rechtskurve sei er vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Dieburg mit. Er rutschte mit seinem Motorrad auf den Grünstreifen und überschlug sich mehrmals, hieß es. Der 52-Jährige kam in ein Krankenhaus.

