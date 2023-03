Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße zwischen Nieder-Werbe und Basdorf sind zwei Männer schwer verletzt worden. Bei dem Unfall am Samstagmorgen war ein 26-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Danach prallte das Auto gegen einen Baum und stürzte eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinunter. Neben dem Fahrer wurde auch der Beifahrer schwer verletzt. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik und der Beifahrer mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Landstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.