Nach einem Verkehrsunfall im Vogelsbergkreis ist die B49 zwischen Schellnhausen in Feldatal und Romrod am Samstagabend voll gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen stießen dort aus bislang unbekannten Gründen zwei Autos frontal zusammen, wie die Polizei mitteilte, drei Menschen sollen verletzt worden sein. Über die Unfallursache, die Art und Schwere der Verletzungen sowie den entstanden Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei seien vor Ort, die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten an.