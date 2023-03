Ein 42-Jähriger hat auf der Autobahn 67 bei Büttelborn Richtung Frankfurt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, überschlug sich und krachte mit dem Auto einer Familie zusammen. Er wurde dabei am Samstagnachmittag schwer verletzt, die vierköpfige Familie erlitt leichte Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Ein 42-Jähriger hat auf der Autobahn 67 bei Büttelborn Richtung Frankfurt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, überschlug sich und krachte mit dem Auto einer Familie zusammen. Er wurde dabei am Samstagnachmittag schwer verletzt, die vierköpfige Familie erlitt leichte Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Der 42-Jährige geriet der Polizei zufolge auf dem linken Fahrstreifen ins Schlingern und prallte mit seinem Auto mit hoher Wucht in das andere Fahrzeug, in dem eine 17 Jahre alte Fahranfängerin am Steuer saß. Das Fahrzeug des Mannes kam auf dem Dach zum Liegen, das Fahrzeug der Familie drehte sich um 180 Grad und blieb entgegen der Fahrtrichtung liegen. Mindestens zwei weitere Fahrzeuge in der Gegenrichtung wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Die Autobahn wurde für eine halbe Stunde in Richtung Mönchhof gesperrt, anschließend wurde der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zeugen berichteten der Polizei, ihnen sei der spätere Unfallverursacher durch seine zügige Fahrweise zuvor aufgefallen.