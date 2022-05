Ein jugendlicher Radfahrer ist bei einem Sturz in einem Bahn-Tunnel in Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) schwer verletzt worden. Der 16-Jährige wollte über den Bordstein auf den Gehweg fahren, dabei schlug der Lenker um, wie die Polizei mitteilte. Er sei mit einem Hubschrauber nach Fulda in das Klinikum geflogen worden. Der Unfall passierte am späten Mittwochabend.