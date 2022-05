Ein 37-Jähriger ist mit seinem Auto in Nüsttal im Kreis Fulda gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Am frühen Sonntagmorgen sei er aus zunächst unbekannten Gründen in einer Kurve mit seinem Auto samt Anhänger von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen stieß demnach gegen den Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.