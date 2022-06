Drei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der Autobahn 66 zwischen Wiesbaden und dem südhessischen Hofheim am Taunus verletzt worden. Vermutlich sei der Unfall am Montagabend bei einem Fahrstreifenwechsel verursacht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es sei zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos gekommen, bei dem sich eines der Fahrzeuge überschlagen habe und auf dem Dach zum Liegen gekommen sei. Ein drittes Auto wurde demnach am Heck erfasst und prallte gegen die Außenschutzplanke.