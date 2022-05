Ein fahrerloses Auto hat in Kassel zwei Fußgänger verletzt. Nach Angaben der Polizei rollte der leere Wagen am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache los, nachdem die Fahrerin ausgestiegen war. Er rammte ein Verkehrsschild, das dadurch umknickte und eine Frau am Kopf verletzte. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Mann erlitt ebenfalls Verletzungen. Die eigentliche Fahrerin bekam einen Schock. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.