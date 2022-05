Beim Zusammenstoß eines Motorrollers mit einem Auto ist am Mittwochabend in Darmstadt ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Teenager zusammen mit einem gleichaltrigen Jungen mit hoher Geschwindigkeit einen Waldweg entlang und übersah an einer Einmündung wohl die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos einer 54-Jährigen.