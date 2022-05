Ein herrenloses Kanu auf der Lahn bei Weinbach-Fürfurt in Mittelhessen hat am Mittwochabend eine größere Suchaktion ausgelöst. Erst der Hinweis eines Zeugen auf zwei mit Schlamm verschmutzte, aber ansonsten wohlbehaltene junge Männer am Flussufer brachte die Entwarnung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatten Feuerwehrleute das leere Boot an Land gezogen. Laut Polizei fanden die Helfer persönliche Gegenstände von mutmaßlich gekenterten Kanufahrern in dem fast vollständig mit Wasser vollgelaufenen Kanu.