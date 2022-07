Ein Mann ist nach einem Kopfsprung in eine Schleusenanlage in Villmar (Landkreis Limburg-Weilburg) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der 25-Jährige am späten Dienstagnachmittag zunächst Boote beobachtet, die die Schleuse verließen. Anschließend sprang er in das Wasser, welches zu dem Zeitpunkt nur 70 Zentimeter tief war. Er starb noch am Unfallort an schweren Kopfverletzungen.