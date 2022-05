Beim Aufprall auf ein Gebäude hat sich ein Motorradfahrer im Odenwald schwer verletzt. Der 21-Jährige kam mit seinem Motorrad in der Nähe des Marbach-Stausees am Samstagnachmittag von der Fahrbahn ab und pralle fast ungebremst auf ein Gebäude der dortigen Wasserbehörde, wie die Polizei mitteilte. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, die Unfallursache war zunächst unklar. Den Sachschaden an Gebäude und Motorrad gab die Polizei mit rund 35.000 Euro an. Nur etwa eine Stunde zuvor und ganz in der Nähe war ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad nach einem Überholvorgang bei Oberzent gestürzt, er blieb unverletzt.