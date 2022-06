Graf: Was Krankenhäuser von Autohäusern lernen können

Der Ärztliche Direktor des Frankfurter Universitätsklinikums, Prof. Jürgen Graf, hat ein Rückmeldungssystem für medizinische Einrichtungen gefordert. «Wenn Sie ein Auto kaufen, bekommen Sie nach vier Wochen vom Autohaus einen Brief, mit dessen Hilfe erfasst wird, wie Sie zufrieden sind. Wenn Sie im Krankenhaus waren, ist das nicht üblich.»

Im Frankfurter Universitätsklinikum werde das teilweise in Eigeninitiative gemacht. «Eigentlich müsste das aber verpflichtend, standardisiert und somit vergleichbar geschehen», sagte Graf. Dass die Kliniken keine Rückmeldung bekämen, sei ein großes Manko. In der Regel erfolge die Nachsorge durch den Hausarzt «und auch von dort gibt es keine strukturierte Rückmeldung in Bezug auf die Ergebnisqualität der Versorgung.»