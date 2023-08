Vergangenes Jahr hat es in Hessen seltener geblitzt als im Vorjahr. Wie der Blitz-Informationsdienst von Siemens am Montag in München mitteilte, wurden 2022 in Hessen 11.566 Blitze registriert. 2021 waren es 15.794 gewesen. Deutschlandweit wurden 242.421 Blitzeinschläge gezählt - der niedrigste Wert seit Beginn der Messungen im Jahr 1991.