Zwei "schwarze Balken" statt schöner neuer Augenbrauen: Da er mit dem Ergebnis seiner Kosmetikbehandlung in einem Wiesbadener Studio unzufrieden war, zog ein Mann vor Gericht. Allerdings vergeblich. Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) sah in der beanstandeten Behandlung mit sogenanntem Permanent Make-up keinen begründeten Mangel, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Allein die "Geschmacksabweichungen" reichten nicht aus, denn der Kläger habe einen "künstlerischen Gestaltungsspielraum" hinzunehmen.