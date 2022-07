Wegen des gewaltsamen Todes seines Babys ist ein 42 Jahre alter Vater vom Landgericht Wiesbaden zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Der Mann habe seine kleine Tochter im Dezember 2020 so heftig geschüttelt, dass sie kurze Zeit später im Krankenhaus an den schweren Verletzungen gestorben sei, sagte die Richterin am Freitag zur Begründung. Der Mann stand wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht, die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.