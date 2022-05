Kirchengemeinden in Hessen wollen an diesem Donnerstag (26.5.) mit zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen auf den christlichen Hintergrund des Feiertags Christi Himmelfahrt hinweisen. Geplant sind unter anderem Gottesdienste im Freien, gemeinsames Grillen oder Veranstaltungen mit ukrainischen Musikern.

«Die Gemeinden bemühen sich, Himmelfahrt neu zu begehen, attraktiver zu machen und den Gepflogenheiten anzupassen», sagte ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Darmstadt. Der klassische Feiertagsgottesdienst habe in vielen Bereichen ausgedient, gefragt seien Gottesdienste mit Event-Charakter.

«Himmelfahrt hat's schwer. Aber der kirchliche Hintergrund des Feiertags bleibt - und das machen die Gemeinden deutlich», sagte ein Sprecher des Bistums Limburg. Christen feiern an dem Tag die Rückkehr Jesu als Sohn Gottes zu seinem Vater. Weil der Tag 40 Tage nach Ostern begangen wird, fällt er immer auf einen Donnerstag.

Gleichzeitig wird dann in Deutschland traditionell Vatertag gefeiert - oftmals als gemeinschaftliches Besäufnis, bei dem Männergruppen mit Bollerwagen und viel Alkohol umherziehen. Nach zwei Jahren Pandemie und strengen Kontaktbeschränkungen könnte dies in diesem Jahr besonders ausufern, zumal der Deutsche Wetterdienst für den Nachmittag hessenweit Sonne und Temperaturen von bis zu 23 Grad vorhersagt.

«Wir zeigen Präsenz», kündigte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt an. In Hessens größter Stadt gibt der Verein «Perspektive Ukraine» dem Vatertag unterdessen eine ganz neue Bedeutung: Er will auf dem zentralen Opernplatz nach eigener Darstellung «der ukrainischen Väter gedenken, die gegen Putins Invasionsarmee kämpfen» und die Männer ehren, «die nie aus dem Krieg zurückkehren werden».