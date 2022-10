In Frankfurt geht ein großangelegtes Bauprojekt der Deutschen Bahn in die nächste Runde. So wurde die zweite Bauphase für den "Knoten Frankfurt-Stadion" eingeläutet, der auch bundesweit zu weniger Verspätungen im Bahnverkehr führen soll. "Sechs statt bislang vier Gleise und eine neue Mainbrücke schaffen Platz für rund 40 Prozent mehr Züge im Zulauf auf den Hauptbahnhof", sagte Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber beim offiziellen Spatenstich am Donnerstag.