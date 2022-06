Infolge der seit Mitternacht gesenkten Energiesteuer sind die Spritpreise an Hessens Tankstellen nach Angaben des ADAC teilweise deutlich zurückgegangen. Teils zeige sich eine Preissenkung bei Super E10 um rund 20 Cent, sagte ein Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen am Mittwoch.

In Frankfurt lag der niedrigste Preis für Super E10 am Mittwochmorgen demnach bei 1,82 Euro pro Liter - am Dienstagabend waren es noch 2,10 Euro gewesen. In Wiesbaden zeige sich eine ähnliche Preissenkung: Der günstigste Preis für Super E10 habe am Mittwoch bei 1,82 Euro gelegen, am Vortag waren es 2,11 Euro.

Auch die Dieselpreise seien gesunken. In Frankfurt etwa habe der günstigste Dieselpreis am Mittwoch bei 1,86 Euro gelegen, am Vortag dagegen bei 1,93 Euro.

«Im Mittel sehen wir eine Preissenkung, allerdings ist es noch nicht die vorgesehene Höhe», sagte der ADAC-Sprecher. Viele Tankstellen hätten demnach noch zu alten Konditionen eingekauft. Im Laufe der kommenden Tage, wenn alte Bestände ausverkauft werden, seien größere Preissenkungen erwartbar. Durch die gesenkte Mineralölsteuer läge der theoretische Preisunterschied für Superbenzin bei 35 Cent pro Liter.

Die Daten beruhen auf einer Auswertung der Spritpreise-App des ADAC in den größten hessischen Städten. Ein Gesamtüberblick liege noch nicht vor.