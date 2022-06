Nach einer Verfolgungsfahrt mit einem Unfall auf einem Parkplatz in Fulda laufen nicht nur gegen einen jugendlichen Rollerfahrer, sondern auch gegen einen Polizisten Ermittlungen. Von der Verfolgungsfahrt war ein Video in sozialen Netzwerken aufgetaucht, das zeigt, wie der Beamte dem 15-jährigen Rollerfahrer über längere Zeit auf dem Parkplatz hinterherfährt. Schließlich touchiert der Polizeiwagen den Roller, und der Jugendliche stürzt. Während gegen den 15-Jährigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt werde, gehe es bei dem Beamten um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Fulda am Mittwoch.