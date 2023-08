Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Mittwoch bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 ums Leben gekommen. Er habe aus ungeklärten Gründen nicht bemerkt, dass der vor ihm fahrende Sattelzug bis zum Stillstand abbremste, teilte die Polizei am Abend mit. Der 61-Jährige sei ungebremst aufgefahren. Der Mann wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt geborgen. Drei Stunden nach dem Unfall starb er der Mitteilung zufolge in einem Krankenhaus.