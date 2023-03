Ein Autofahrer hat auf der A5 nahe Breitenbach am Herzberg (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Der 23-Jährige war am Sonntagmorgen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Sein Wagen prallte gegen eine Mittelschutzplanke und kam stark beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Daraufhin rannte der Mann über die Gegenfahrbahn in einen Wald.