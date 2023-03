Hoher Sachschaden ist am Samstag beim Brand eines Autotransporters auf der A7 bei Kassel entstanden. Wie die Feuerwehr Kassel mitteilte, brannten der Transporter und sieben Neuwagen darauf vollständig aus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine halbe Million Euro. Der Fahrer des Lasters kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der Löscharbeiten war die A7 in Fahrtrichtung Süd komplett gesperrt.