Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer festgenommen, der mit seinem Fahrzeug auf einer blanken Felge auf einer Landstraße bei Groß-Gerau unterwegs war. Den Reifen hatte er sich zuvor abgerissen, als er mittig über einen Kreisverkehr fuhr, wie die Polizei in Darmstadt am Freitag mitteilte. Bei der Kontrolle zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,66 Promille. Ein Zeuge hatte das beschädigte Auto am späten Donnerstagabend bemerkt, weil der Mann zudem eine rote Ampel missachtete.