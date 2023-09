Ein Brand am Führerhaus eines Gefahrguttransporters hat am Freitagmorgen für eine Vollsperrung der Autobahn 7 in Nordhessen gesorgt. Der Verkehr habe sich zehn Kilometer weit gestaut, sagte ein Polizeisprecher. Das geladene Wasserstoffperoxid sei von dem Feuer nicht betroffen gewesen, der 50-jährige Fahrer habe sich unverletzt gerettet. In dem Führerhaus des Sattelschleppers war nahe Fuldabrück während der Fahrt in Richtung Kassel das Feuer ausgebrochen, die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zunächst zwei Stunden voll und dann teilweise gesperrt.