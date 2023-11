Nach starkem Schneefall liegt ein Auto an einer Straße im Graben in der Nähe von Wiesbaden. Foto

Schnee und Glätte haben in Teilen Hessens für chaotische Verhältnisse gesorgt. Probleme gibt es auf den Straßen und auch bei Bussen und Bahnen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet weiterhin winterliches Wetter.

Umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und viele Unfälle: Der Wintereinbruch hat in Hessen für erhebliche Gefahren und Schäden gesorgt. Im Rheingau-Taunus-Kreis spitzte sich die Lage besonders zu. Zahlreiche Autofahrer saßen hier nach Angaben der Feuerwehr in ihren Fahrzeugen fest. Etwa 100 Menschen mussten nahe Eltville wegen umstürzender Bäume aus ihren Autos gerettet werden. Sie wurden zunächst in einer Halle untergebracht. Am Montagabend kamen 20 bis 25 Menschen in Hotels unter. Am Dienstag hatte sich die Einsatzlage etwas beruhigt.

Am Morgen wollte sich die Feuerwehr ein aktuelles Bild machen, wie Kreisbrandmeister Michael Ehresmann mitteilte. Zunächst kümmerten sich die Einsatzkräfte unter anderem noch um vereinzelte umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten. Viele Straßensperrungen bestünden aber weiter. Zudem würden den Angaben zufolge Autofahrer seit Montag immer wieder Straßensperrungen ignorieren und sich so in Lebensgefahr bringen.

Nach dem Wintereinbruch im Rheingau-Taunus-Kreis hatte Landrat Sandro Zehner (CDU) in der Nacht die Bewohner dazu aufgerufen, am Dienstag zu Hause bleiben. Es bestehe akute Lebensgefahr durch Astbruch und umstürzende Bäume. Auch eine DWD-Meteorologin wies auf Probleme mit Bäumen, die unter der Last des Schnees umzufallen drohten.

In Wiesbaden mussten 55 Personen, darunter 27 Kinder, in einer Schule übernachten. Die Feuerwehr richtete eine Unterkunft im Schulgebäude ein, da keine Schulbusse mehr fuhren, wie ein Sprecher mitteilte. In einer Gesamtschule in Bad Schwalbach saßen zeitweise 30 Schüler und Lehrer fest. Durch den Wintereinbruch mussten zahlreiche Straßen um die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden komplett gesperrt werden. Zeitweise fiel an einigen Orten wegen umgestürzter Bäume der Strom aus, unter anderem in Hofheim.

Auch bei Bussen und Bahnen kam es teilweise zu erheblichen Problemen. Dies galt auch am Dienstag noch. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) riefen dazu auf, sich vor Fahrtantritt online zu informieren.

Der Busverkehr wurde im Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis und Rheingau-Taunus-Kreis teilweise eingestellt. Ebenfalls teilweise stark betroffen sei der Busverkehr in Wiesbaden, Lahn-Dill-Kreis, Kreis Limburg-Weilburg, Stadt und Landkreis Gießen.

Wegen Unwetterschäden an den Strecken kommt es auf mehreren Bahnlinien zu Teilausfällen. Der RMV nannte am Dienstagmorgen die S2, S3, RB12, RB15, RE20, RB21, RB22, RB45, RB46, RB90, RB95, RB96 und RE99. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilte mit, dass die Strecke Hofheim-Niedernhausen-Idstein wegen Bäumen auf den Gleisen gesperrt sei.

Die Polizei rief angesichts weiterer angekündigter Schneefälle und Glätte zu angepasstem Fahren auf. Die Präsidien berichteten in einer Zwischenbilanz des Wintereinbruchs am Dienstagmorgen von zahlreichen Unfällen: Das Polizeipräsidium Südosthessen meldete 25 Unfälle, das Präsidium Kassel 40 Unfälle, und in Osthessen gab es ebenfalls rund 40 Unfälle. Meist blieb es bei Sachschäden, einige Menschen wurden leicht verletzt.

Es bleibt winterlich in Hessen. Der Dienstag startet mit Schnee oder Schneeregen, am Nachmittag kann es aber auch kurze Auflockerungen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf maximal null Grad in Nordhessen und drei Grad im Süden. In der Nacht wird es bei Tiefstwerten zwischen minus zwei und minus fünf Grad verbreitet glatt. Zudem fällt im Norden weiter Schnee. Den Norden erwarten dann am Mittwoch teils schauerartig verstärkte Schneefälle oder Schneeregen.